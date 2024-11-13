أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة بمدينة كفر الزيات؛ لمتابعة سير أعمال التصالح على مخالفات البناء، والاطمئنان على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تفقد الكورنيش تمهيدًا لاستكمال أعمال تطويره، بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

واستهل المحافظ، جولته اليوم، بزيارة المركز التكنولوجي، حيث التقى بالمسئولين عن ملف التصالح وبعض المواطنين، واطلع على مدى كفاءة الإجراءات المتبعة في استقبال الطلبات وتيسيرها.

ووجه محافظ الغربية، بتبسيط الإجراءات للمتقدمين وضمان سرعة إنجاز الطلبات بما يحفظ حقوق المواطنين والدولة، مؤكدًا أهمية إنجاز هذا الملف الحيوي في إطار القوانين والتوجيهات الوزارية، مشددًا على أهمية تسريع الأرشفة الإلكترونية للملفات لضمان حفظ البيانات وتنظيم العمل بشكل أفضل.



وانتقل المحافظ لمتابعة مستوى النظافة والخدمات العامة في شوارع كفر الزيات، حيث حرص على تفقد عدد من الشوارع الرئيسية للوقوف على الوضع الحالي، والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة للنظافة العامة، وأعطى توجيهاته لرؤساء الأحياء وفرق النظافة بضرورة تكثيف حملات النظافة وجمع المخلفات بشكل منتظم.

واستكمل المحافظ، الجولة، بتفقد كورنيش كفر الزيات، استعدادًا لاستكمال أعمال التطوير التي تهدف إلى تحويله إلى منطقة ترفيهية حضارية تليق بأبناء المدينة وزوارها، موجّهًا ضرورة العمل وفق تخطيط حضري يعكس الجمال الطبيعي للكورنيش ويعزز من جاذبيته مؤكدا زيادة المساحات الخضراء، وتزويده بمقاعد وأماكن جلوس مريحة وإضاءة مناسبة لضمان راحة الزائرين.

وأشار "الجندي"، إلى أن تطوير الكورنيش يندرج ضمن خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضري وجعل المدينة أكثر جاذبية، مؤكدًا أن استكمال هذا المشروع سيضيف قيمة جمالية وسياحية لكفر الزيات ويجعلها وجهة مميزة للزوار.

وحرص المحافظ، على لقاء عدد من المواطنين، حيث استمع إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة وأبرز المشكلات التي تواجههم، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير بيئة مناسبة تحقق تطلعات أهالي كفر الزيات، مؤكدًا أن المحافظة تسعى باستمرار لتعزيز روح الانتماء والفخر لدى المواطنين من خلال تطوير الخدمات وتلبية احتياجاتهم.

وأعرب المواطنون، عن تقديرهم لجولة المحافظ المفاجئة في كفر الزيات وحرصه على متابعة ملفات التصالح وتحسين مستوى النظافة والخدمات، مشيدين باهتمامه بتطوير كورنيش كفر الزيات، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس اهتمام المحافظة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري للمدينة.