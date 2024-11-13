ترامب يرشح حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي لمنصب سفير أمريكا لدى إسرائيل

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الحاكم السابق لولاية أركنساس مايك هاكابي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

ويعتبر هاكابي مدافعا قويا عن إسرائيل، ويأتي ترشيحه المقترح في وقت وعد فيه ترامب بتقريب السياسة الخارجية الأمريكية من مصالح إسرائيل بينما تشن الحروب ضد حركة حماس وجماعة حزب الله المدعومتين من إيران .

قال ترامب في بيان: "لقد كان مايك خادما عاما عظيما، وحاكما، وقائدا في الإيمان لسنوات عديدة. إنه يحب إسرائيل وشعب إسرائيل، وبالمثل، يحب الشعب الإسرائيلي مايك. سيعمل مايك بلا كلل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط !".

ويقوم هاكابي ولسنوات بقيادة زيارات جماعية مدفوعة إلى إسرائيل، ويعلن عن هذه الرحلات بشكل متكرر على وسائل الإعلام ذات التوجه المحافظ.