 وكيل الجزيري يعلن تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين - بوابة الشروق
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وكيل الجزيري يعلن تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 12:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 12:11 ص

كشف أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، آخر تطورات مفاوضات اللاعب مع ناديه لتجديد عقده.

وقال بن ميم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "سيف الجزائري لاعب ذو أخلاق عالية ولا يفتعل أي أزمات نهائيا، ولم يتخذ أي إجراءات ضد النادي".

وتابع: "الزمالك توصل إلى اتفاق مع الجزيري على تجديد عقده لمدة موسمين، وتم الاتفاق على كل البنود حتى الأمور المالية، ولكن يتبقى فقط حسب الأمر من الناحية القانونية وتوثيق العقود مع الاتحاد المصري وفيفا".

وأضاف: "عندما جلس الجزيري بديلا في الفترة الأخيرة مع الزمالك، اتخذ إجراء بينه وبين نفسه عن طريق التدرب بشكل أكبر وراجع نفسه أكثر وعمل أكثر على نفسه، ولنقل أن الفترة التي غاب فيها كان يراجع نفسه من أجل الرجوع أقوى مع الفريق".

وأتم: "الجزيري تلقى عروض عديدة في الفترة الأخيرة ولكنه رفض كل العروض من أجل الزمالك، حتى عائلته كانت تفضل أن يستمر مع الأبيض، وهو يريد أن يصبح أحد أساطير النادي، ولا يفتعل أي مشكلات إذا جلس بديلا".


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