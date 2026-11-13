وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية يتفقد سير انتخابات إدارة نادي سبورتنج

تفقد الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية بنادي سبورتنج، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، والوقوف على مدى تيسير إجراءات التصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في إطار توجيهات الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بشأن تعزيز منظومة التحول الرقمي في إدارة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولته انتظام العمل داخل اللجان الفرعية، وتوافر الأجواء الملائمة أمام أعضاء النادي للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، في ظل تطبيق نظام التصويت الإلكتروني، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وتحت إشراف قضائي.

وتأتي الجولة في إطار متابعة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لسير العملية الانتخابية، والتأكد من انتظام الإجراءات داخل اللجان، بما يسهم في تيسير مشاركة أعضاء الجمعية العمومية وضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والشفافية.