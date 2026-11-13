انطلاق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي سبورتنج بالإسكندرية

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس إدارة نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائي، بمشاركة 58 ألفا و695 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت، من خلال 75 لجنة فرعية.

ويتابع الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ميدانيا سير العملية الانتخابية، للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان، والتأكد من جاهزية التجهيزات الإدارية والفنية ومنظومة الحاسب الآلي والتصويت الإلكتروني، فضلا عن متابعة أعمال التنظيم والإشراف، والتأكد من الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتأتي الانتخابات في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تطوير منظومة العمل داخل الهيئات الرياضية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة والانضباط المؤسسي.