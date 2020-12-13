أوقاف مطروح: تسليم 20 مجموعة من سلسلة رؤية

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه سلم منطقة توجيه الوعظ بالمحافظة ٢٠ مجموعة من مجموعات كتب سلسة "رؤية"، التي تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم وزيادة الانتماء الوطني لدى الطلاب، وبناء الشخصية الوطنية، وتفنيد ضلالات الإرهابيين، وبيان خطورة التكفير.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد من مديرية أوقاف مطروح، اليوم الأحد، لديوان منطقة الأزهر، حيث استقبل الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ كارم أنور مدير توجيه منطقة وعظ مطروح، بقيادة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح.

وأهدت مديرية أوقاف مطروح ٢٠ مجموعة من مجموعات سلسلة "رؤية" لمنطقة وعظ المحافظة، والتي تكشف خطورة التكفير والدعوة للكمال والجمال في القرآن، وهي في النهاية دعوة للتعايش والتسامح وبناء الوطن، وتجهيز أبنائه متسلحين بالعلم لحمل الرسالة، وتشتمل كل مجموعة على 20 كتاباً، بالإضافة لنسختين من الفكر النقدي وفن الكتابات من إصدارات الوزارة ليتم توزيعها على المعاهد الأزهرية.