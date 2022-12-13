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تقارير توضح حقيقة اعتزال رونالدو بعد الخروج من المونديال

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 5:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 5:32 م

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن كريستيانو رونالدو ليس لديه خطط للإعتزال الدولي. ويريد كريستيانو رونالدو قيادة منتخب البرتغال في كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويعد كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاما حاليا لاعبا مجانيا بدون نادي منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ويملك اللاعب عرضا من النصر السعودي للإنتقال حيث سيتقاضى راتب 137 مليون جنيه إسترليني في العام.

وبحسب تقاريير وردت من " كورييري " البرتغالية فإن رونالدو أبلغ مسؤولي الإتحاد البرتغالي أنه ينوي مواصلة اللعب لبلاده. بينما يعد مستقبل المدرب فرناندو سانتوس محل شك بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم


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