رئيس الجزائر يعرب عن أمله فى مضاعفة إنتاج الغاز الموجه للتصدير عام 2023

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تضاعف بلاده إنتاجها من الغاز الموجه للتصدير، مؤكدا أنه لا يرى مانعا في أن تصبح إيطاليا مركزا محوريا لتوزيع الغاز الجزائري نحو باقي الدول خاصة ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن تبون، قوله خلال افتتاحه معرض الانتاج الجزائري: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا، أتمنى أن نصل خلال 2023، إلى انتاج 100 مليار مكعب من الغاز موجه فقط للتصدير".

وأكد تبون، أن الجزائر شريك "جد موثوق" في الطاقة بالنسبة لأوروبا، منوها بالأخص بالشراكة بين الجزائر وإيطاليا.

وأضاف: "الجزائر لا ترى مانعا في رؤية ايطاليا تتحول لمركز محوري لتوزيع للغاز (الجزائري) نحو باقي الدول ومنها ألمانيا".

من جهته كشف توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" المملوكة للدولة، أن صادرات الغاز الجزائرية نحو ايطاليا سجلت مستوى قياسيا منذ 2011، وقاربت 97 مليون متر مكعب/يوم، لافتا إلى أن الجزائر تصدر حاليا ما يقارب 27 مليار متر مكعب من الغاز في السنة نحو هذا البلد.