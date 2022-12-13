شاهد في جريمة بولاق: الأب قتل زوجته وابنهما وجلس إلى جوارهما

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيق مع مواطن سوداني؛ لاتهامه بقتل زوجته وطفلهما الصغير بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، واستمعت إلى أقوال شقيق الزوجة، الذي قال إنه حاول أكثر من مرة الاتصال بالضحية ولكن دون جدوى.

وأضاف الشاهد أنه فور الانتهاء من عمله ذهب إلى شقتها وطرق الباب عدة مرات حتى فتح له ابن شقيقته الأكبرأ وبعد دخوله تفاجأ بشقيقته ونجلها الأصغر ملقيان على الأرض.

وأوضح أنه بفتح الباب عثر على شقيقته ملقاة على الأرض متوفية، وبجانبها طفلها الصغير، ويجلس بجانبهما الزوج المتهم، وعلى الفور أسرع بالإبلاغ بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل وطفلها داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "ف. ع" ربة منزل، تحمل جنسية دولة السودان، ملقاة على الأرض وبجانبها طفلها الرضيع "م. ا"، يبلغ من العمر عاما ونصف، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.