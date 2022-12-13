أنشيلوتي يحدد موقفه من الرحيل عن ريال مدريد وتدريب البرازيل

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كشف تقرير صحفي عن موقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من إمكانية الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو، وتولي المسئولية الفنية للمنتخب البرازيلي الفترة المقبلة خلفًا لـ تيتي.

خرجت تقارير صحفية برازيلية لتربط اسم كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب الرازيل الفترة المقبلة خلفًا لـ تيتي، الذي رحل عن تدريب السيليساو بعد الخروج من الدور ربع النهائي من كأسي العالم 2022 على يد منتخب كرواتيا.

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يريد كارلو أنشيلوتي الرحيل عن ريال مدريد، ويرغب في مواصلة النجاح والإنجازات داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

ونجح كارلو أنشيلوتي صاحب الـ 63 عاما، في قيادة ريال مدريد لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل 2024.