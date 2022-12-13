تقرير: بايدن يخطط لزيارة عدة دول أفريقية العام المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن القيام بزيارة لعدة دول في أفريقيا العام المقبل، ومن المقرر أن يصدر إعلانا خلال القمة الأمريكية - الأفريقية الأسبوع الجاري، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي نقلا عن مصدرين مطلعين.

وتأمل إدارة بايدن في أن يبعث الإعلان عن زيارة رئاسية إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء رسالة واضحة تفيد بأن الولايات المتحدة جادة بشأن تعميق العلاقات مع القارة.

ويستغل البيت الأبيض القمة التي تنعقد مع ممثلين من 49 دولة أفريقية يزورون واشنطن لإقناع القادة بأن أفريقيا تمثل أولوية، ونقل العلاقات إلى ما يتجاوز المخاوف الأمنية والأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي هيمنت على المحادثات في الماضي.

كما سيسلط بايدن الضوء على دعمه لتخصيص مقعد لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي، وسيعلن عن رغبته في انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى كعضو دائم، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بايدن سيعلن خلال القمة عن مبادرات بقيمة 55 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ورفض البيت الأبيض التعليق على خطط محددة لسفر بايدن، إلا أن سوليفان قال للصحفيين يوم الاثنين أنه سيتم الإعلان عن "التزام موسع" من مسؤولي الإدارة تجاه السفر إلى أفريقيا في 2023.