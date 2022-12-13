 عقاب جماعي من مدرب الإسماعيلي للاعبيه عقب التعادل مع فيوتشر - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

عقاب جماعي من مدرب الإسماعيلي للاعبيه عقب التعادل مع فيوتشر

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 12:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 12:15 ص

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، إقامة تدريبات جماعية للفريق غدًا الثلاثاء بدون الحصول على راحة سلبية تحضيرا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في سابع جولات المسابقة المحلية.

وكان الفريق قد تعادل مع فيوتشر سلبيًا مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بعدما قام حكم الفار بإلغاء هدفين للإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية على أن يؤدي البدلاء والمستبعدين مران جماعي بشكل طبيعي استعدادًا للمواجهة القادمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك