عقاب جماعي من مدرب الإسماعيلي للاعبيه عقب التعادل مع فيوتشر

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، إقامة تدريبات جماعية للفريق غدًا الثلاثاء بدون الحصول على راحة سلبية تحضيرا لملاقاة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في سابع جولات المسابقة المحلية.

وكان الفريق قد تعادل مع فيوتشر سلبيًا مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بعدما قام حكم الفار بإلغاء هدفين للإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية على أن يؤدي البدلاء والمستبعدين مران جماعي بشكل طبيعي استعدادًا للمواجهة القادمة.