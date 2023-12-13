القسام وسرايا القدس يعلنان استهداف 15 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف تسع آليات إسرائيلية جنوبي غزة.



وقالت "القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم: "استهدفنا سبع دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس".



بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف ست آليات إسرائيلية بشمال وشرقي غزة، مشيرة إلى "استهداف ثلاث آليات عسكرية لجيش الاحتلال وناقلة جند بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام بمحاور التقدم شمال غزة".



وأضافت أن "مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرقي غزة واستهدفوا آليتين بقذائف تاندوم".