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أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الأربعاء، بإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة بقسم ثان طنطا.

وجاءت النتيجة كالآتي:

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 104 آلاف و529 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4630 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 3584 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 5452 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».