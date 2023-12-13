استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، اللجنة العامة بقسم الساحل – الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 417 ألفا و35.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 252 ألفا و987 ناخبًا بنسبة حضور 61%.

عدد الأصوات الصحيحة: 251 ألفا 938 صوتا.

عدد الأصوات الباطلة: 1049 صوتا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 235 ألفا و784 صوتا بنسبة 93.5%.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 6618 صوتا بنسبة 2.5%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 2643 صوتا بنسبة 1%.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 6893 صوتا بنسبة 3%.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».