محافظ دمياط تتابع آخر مستجدات مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المنفذة والاستشارية للمشروع.

وأوضح بيان أصدرته، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إلى جانب ما تم تنفيذه بأعمال رصف طريق الكورنيش بداية من البنك الأهلي حتى نقابة المهندسين، كما تناول الاجتماع مناقشة موقف استكمال أعمال تطوير الكورنيش وتشجيره وتزويده بمقاعد.

واطلعت محافظ دمياط، على مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة والتشطيبات الداخلية بأقسامه، ومناقشة خطة تأسيس وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، وبما يساهم في ميكنة ورقمنة كل الأعمال التي يقوم بها الديوان، وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت المحافظ، البدء بخطة المرحلة المقبلة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواصفات المحددة، مشددة على الدفع بعجلة العمل بالتوازي في جميع أجزاء المشروع.