محافظ جنوب سيناء رئيس جهاز التعمير يتفقدان المنازل البدوية بقرى وادي الطور

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير، اليوم الأربعاء، المنازل البدوية التي جرى إنشاؤها بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء لخدمة بدو المنطقة، بحضور اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن جهاز التعمير يقدم خدمات جليلة لأهل سيناء بشمال وجنوب سيناء، ويحرص على إنشاء المنازل البدوية على أعلى مستوى، بشكل يتناسب مع طبيعة العادات البدوية، مشيرًا إلى أن المنزل يضم مجعد للرجال، وآخر للسيدات، إضافة إلى غرفتين وصالة، وجراش للسيارة، وحوش لتربية الماعز.

وأوضح المحافظ، أنه جرى إنشاء 60 منزلا بدويا جديدا بقرية الوادي، بتكلفة تصل إلى 49 مليون جنيه، وهذه المنازل قابلة للتعلية، مؤكدًا أن جهاز تعمير سيناء أنشأ أكثر من 200 منزل بدوي بمدينة طور سيناء.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير، إنه يجري إنشاء المنازل البدوي، ضمن المشروعات السكنية التي يقيمها الجهاز على أرض جنوب وشمال سيناء، مؤكدًا أن الجهاز حريص على تطوير النماذج السكنية لبيوت البدو، لتصبح مواكبة للتطور الحضاري مع الحفاظ على خصوصية عادات وتقاليد القبائل البدوية.

وأوضح أن الـ60 منزلا بدويا شاملين شبكات المرافق "كهرباء، ماء، صرف صحي"، وأعمدة إنارة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنزل 240 مترا مربعا، والمساحة الصافة 90 مترا مربعا، و150 متر حوش وجراش وأرصفه.