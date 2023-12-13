قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023 قفزت بنسبة 15% لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022، بحسب تقرير حديث عن المجلس.

وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة، وفق التقرير.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 740 مليون دولار بنسبة نمو 12%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 380 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 21%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 192 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 7%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 644 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 426 مليون دولار وبنسبة نمو 165% وقيمة نمو 266 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 336 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 18%، فلسطين بقيمة 208 مليون دولار ونسبة نمو 26%، أمريكا بقيمة 192 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 14%.

الأردن بقيمة 157 مليون دولار ونسبة نمو 4%، العراق بقيمة 150 مليون دولار ونسبة نمو 29%، إيطاليا بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الإمارات بقيمة 119 مليون دولار ونسبة نمو 9%، الجزائر بقيمة 116 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، هولندا بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0.5%، الصين بقيمة 109 ملايين دولار ونسبة تراجع 1%، المغرب بقيمة 100 مليون دولار ونسبة نمو 52%، إسبانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 54%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 426 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 266 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 62 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 208 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 42 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة 34 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار.

ليبيا بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 33 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 27 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 159 مليون دولار وقيمة زيادة 20 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 12 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار، الإمارات بقيمة صادرات 119 وقيمة زيادة بلغت 10 ملايين دولار، فرنسا بقيمة صادرات 46 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 ملايين دولار، الصومال بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 8 ملايين دولار، وفى المركز الخامس عشر اليونان بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 ملايين دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022..

ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى السعودية في مطلع العام الحالي مروراً بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض انوجا بألمانيا، ثم بعثة المجلس إلى الجزائر، وجارى العمل على المشاركة في تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائي متخصص بإفريقيا خلال الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2023، وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى كينيا خلال الفترة من 15 – 19 يناير 2023، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، والتعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة المنعقد في أكتوبر الماضى.