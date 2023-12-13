مئات الأشخاص في القدس يتظاهرون لمطالبة حكومة إسرائيل بالتفاوض مع حماس

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أقرباء المحتجزين وأنصارهم شكلوا سلسلة بشرية من البرلمان حتى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

تظاهر مئات من الأشخاص، في القدس، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتفاوض مع حركة "حماس" لإطلاق سراح إسرائيليين مختطفين، مازالوا محتجزين في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أقرباء المحتجزين وأنصارهم شكلوا سلسلة بشرية من البرلمان حتى مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وكجزء من اتفاق سابق بين حكومة إسرائيل وحركة "حماس"، تم إطلاق سراح إجمالي 105 رهائن، مؤخرا وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.