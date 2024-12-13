 الزمالك يهنئ نجمه السابق برئاسة اتحاد اليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يهنئ نجمه السابق برئاسة اتحاد اليد

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 6:17 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 6:17 م

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد اليد الذي تم انتخابه عبر الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة.

وعُقدت اليوم الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، ليتم اختيار قائمة خالد فتحي نجم اللعبة السابق بالقلعة البيضاء.

وأصدر الزمالك بيانا قال فيه: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة للكابتن خالد فتحي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الانتخابات التي أقيمت عصر اليوم الجمعة".

ويتكون المجلس الجديد من خالد فتحي رئيسا، ومعه خالد ديوان نائبا للرئيس ونبيل خشبة أمينا للصندوق، وعضوية كل من عبير عقيل وعمرو فتحي وأحمد زقزوق وخالد صالح وعمرو العدل ومحمد جمال هليل.

وتابع بيان الزمالك: "يعرب مجلس الإدارة عن خالص أمنياته لمجلس الإدارة الجديد لاتحاد كرة اليد بالتوفيق في مهمته خلال الفترة المقبلة".


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