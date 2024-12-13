نورث داكوتا توافق على تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض

وافقت هيئة تنظيمية في ولاية نورث داكوتا الأمريكية يوم الخميس على تصاريح لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض عبر خط أنابيب مقترح في منطقة الغرب الأوسط، وهو ما يمثل انتصارا آخر للمشروع الذي قوبل بمعارضة شديدة من ملاك الأراضي.

وصوتت اللجنة الصناعية المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة حاكم الولاية على الموافقة بالإجماع على التصاريح لمواقع التخزين الثلاثة المقترحة لشركة "سامت كاربون سوليوشنز" في وسط نورث داكوتا. ومن غير الواضح متى سيبدأ بناء مواقع التخزين، لكن من المتوقع أن يقدم الملاك المترددون في المنطقة دعاوى قضائية لمنع خطط التخزين.

وسيقوم خط الأنابيب المقترح من شركة سامت الذي يمتد لمسافة 4023 كيلومترا ويبلغ تكلفته 8 مليارات دولار بنقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري من 57 مصنعا للإيثانول في ولايات نورث داكوتا، وساوث داكوتا، وآيوا، ومينيسوتا، ونيبراسكا لتخزينها تحت الأرض في وسط نورث داكوتا.