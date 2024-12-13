انعقاد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد أطفيح بالجيزة ضمن محور بناء الإنسان

عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لقاء الجمعة للأطفال بمسجد المنشية بأطفيح - الجيزة، تعزيزًا لدوره في محور بناء الإنسان وترسيخ قيم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وشهد اللقاء، مشاركة واسعة من الأطفال وأولياء الأمور، بما يعكس اهتمام المجلس بتنشئة الأجيال القادمة على القيم الوطنية والدينية السامية.

وواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهوده المتميزة في تقديم محتوى تربوي هادف للأطفال، إذ تضمن اللقاء برامج تثقيفية تهدف إلى تعزيز وعي النشء بالقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، وتميز الحدث بحضور نخبة من المتخصصين في مجالات التعليم والإعلام والفن، ما أضفى تنوعًا وثراءً على الفعاليات، وأسهم في تحقيق تفاعل إيجابي ومثمر مع الأطفال المشاركين.

أكدت الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس ومسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، في خلال كلمتها أهمية هذه اللقاءات في بناء شخصية الطفل المصري، وأشارت إلى أن الوزارة والمجلس يعملان على تقديم برامج شاملة تعزز الانتماء للوطن، وتحصن الأطفال من الأفكار الهدامة، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وقدم وليد كمال، السيناريست وعضو اتحاد كتاب مصر، مداخلة أثنى فيها على دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تعزيز القيم الثقافية والتربوية لدى الأطفال، وأكد أن هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح نموذجًا يحتذى به في تحويل المساجد إلى مراكز إشعاع ثقافي وفكري.

وأبدعت رحمة محجوب في تقديم فقرة تربوية جذابة، اعتمدت على أساليب مبتكرة تجمع بين الترفيه والتعليم، ما جذب اهتمام الأطفال وأسهم في غرس القيم النبيلة بأسلوب مبسط وممتع، وأضفى العرض أجواءً من البهجة والتفاعل الإيجابي، ما جعل اللقاء تجربة مميزة للأطفال وأسرهم.

اختتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزية للأطفال المشاركين، كجزء من مبادرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتحفيز النشء على المشاركة في الأنشطة الثقافية والدينية، ومن أهم هذه الهدايا مجلة الفردوس، وأكد القائمون على اللقاء التزام المجلس بمواصلة تنظيم فعاليات مماثلة في مختلف المساجد، لضمان وصول برامجه الهادفة إلى جميع الأطفال في أنحاء الجمهورية.