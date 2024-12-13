استشهد 30 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى ومنازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر مراسل "وفا" أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مبنى ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر طبية بأن غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الخميس أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا منهم 57 وسط القطاع وجنوبه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ـــــ