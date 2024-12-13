وكيله: جوميز بحث عن مصلحته كما فعلت إدارة الزمالك

كشف كريم أبو سليمان، وكيل أعمال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح السعودي، ومدرب الزمالك السابق، أسباب رحيله عن الفريق والانتقال للدوري السعودي.

جوزيه جوميز أبلغ إدارة الزمالك برحيله عن النادي بشكل مفاجئ، وفسخ تعاقده مستغلًا الشرط الجزائي الذي يتضمن دفع 3 أشهر، وانتقل لتدريب فريق الفتح السعودي.

وقال كريم أبو سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «جوميز شعر بالغضب من مسئولي الزمالك، لأنه كان على علم بنية الإدارة بوجود مفاوضات مع مدربين قبل السوبر الإفريقي تمهيدًا لرحيله حال الخسارة».

وأضاف: «جوميز بحث عن مصلحته مثلما كانت تبحث إدارة الزمالك عن مصلحتها.. مجلس إدارة الزمالك وقع في الخطأ، عندما تواصل مع مدربين قبل مباراة السوبر الإفريقي».

وتابع: «رحيل جوميز عن الزمالك، لا يمثل مفاجأة، فالمدرب يحترم الجمهور ومجلس الإدارة، كما أنه حزين على الرحيل بسبب علاقته القوية باللاعبين».

وكشف: «جوميز تلقى العديد من العروض سابقًا وهذا الأمر يتم التعامل معه دائمًا على أنه شغل وكلاء، لكن في الوقت نفسه ظهرت أخبار عن إقالة جوميز في حالة خسارة كأس السوبر الأفريقي، أليس ذلك تصرفا خاطئا في حالة بناء الفريق».

وأوضح: «راتب جوزيه جوميز تأخر 4 أشهر وهذا أمر ليس هينًا، كذلك هناك شكوى متكررة من اللاعبين بسبب الأمور المادية وهذا يصعّب خلق دوافع للاعبين ويؤثر على الجانب الفني».

وأتم: «جوميز أتى إلى الزمالك بعدما صنع لنفسه اسمًا بالفعل باعتراف إدارة الناديولكنه وصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع تقديم إضافة جديدة مع الزمالك، كما أن الوضع الحالي صعب».