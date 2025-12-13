تعليم المنيا يبحث تنفيذ امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

طالب صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المعنية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمدارس، وضمان جاهزية المعلمين والطلاب، بما يسهم في حسن الاستعداد للامتحان التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والمقرر انعقاده يوم 22 - 12 - 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي، وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

من جانبه عقد عماد الدين محمود وكيل المديرية، اجتماعا، لمناقشة آليات تنفيذ امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه الطلاب والمعلمين، وعلى رأسها مشكلات الدخول على منصة كيريو.

يأتي ذلك بحضور أحمد عبد الله، مدير عام التعليم العام، ومديري إدارات التعليم الثانوي، إدارة الإحصاء، مدير إدارة التطوير، موجه عام الحاسب الآلي.