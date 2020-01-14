 الرئيس الجزائري يقبل دعوة المستشارة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يقبل دعوة المستشارة الألمانية للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا


نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 2:25 ص

(د ب أ)

كشفت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، قبل دعوة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقدها في 19 كانون ثان/يناير الجاري ببرلين.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن تبون، تلقى مساء الاثنين مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية، تناولت الوضع في ليبيا.

وأوضح البيان أن ميركل وجهت دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، وأن تبون قبل الدعوة.

كان تبون وميركل تحدثا هاتفيا الأسبوع الماضي وناقشا الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام، وفقا لبيان الرئاسة الجزائرية.

وكشف ذات المصدر أن تبون وميركل، طالبا بـ " التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد".


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