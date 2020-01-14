كينتانيا يتخطى أحزان وفاة جونكالفيس ويفوز بالمرحلة التاسعة في رالي دكار

فاز التشيلي بابلو كينتانيا بالمرحلة التاسعة من رالي دكار المقام في السعودية مع استئناف فئة الدراجات النارية نشاطها يوم الثلاثاء عقب وفاة المتسابق البرتغالي باولو جونكالفيس جراء حادث.

وقلص متسابق فريق روكستار هوسكفارنا، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، الفارق مع الأمريكي ريكي برابيك متسابق هوندا وصاحب الصدارة إلى 20 دقيقة و53 ثانية قبل ثلاث مراحل من ختام الرالي يوم الجمعة في القدية.

وجاء الاسترالي توبي برايس متسابق كيه.تي.إم وحامل اللقب في المركز الثاني في المرحلة الخاصة البالغ طولها 410 كيلومترات من وادي الدواسر إلى منطقة حرض ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 26 دقيقة عن الصدارة.

وتم إلغاء مرحلة يوم الاثنين عقب وفاة البرتغالي جونكالفيس (40 عاما)، الذي احتل المركز الثاني في نسخة 2015، يوم الأحد الماضي في حادث وانسحب فريقه هيرو من الرالي.

وكان برايس أقرب المتسابقين إلى مكان الحادث وأنهى مرحلة الأحد والألم يعتصره بعد أن أخفق في انقاذ جونكالفيس.