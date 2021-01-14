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إصابة المنتج أحمد السبكي بفيروس كورونا

المنتج أحمد السبكي
المنتج أحمد السبكي
إيمان محمود
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:16 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:19 ص

كشف المنتج أحمد السبكي عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب السبكي عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: " إيجابي كورونا.. دعواتكم .. وخلوا بالكم".

 

إيجابى كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم 🙏

تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed El Sobky‎‏ في الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠٢١

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