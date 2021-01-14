إصابة المنتج أحمد السبكي بفيروس كورونا

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كشف المنتج أحمد السبكي عن إصابته بفيروس كورونا.
وكتب السبكي عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: " إيجابي كورونا.. دعواتكم .. وخلوا بالكم".
إيجابى كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم 🙏
تم النشر بواسطة Ahmed El Sobky في الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠٢١
إيجابى كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم 🙏