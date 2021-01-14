مشروبات كحولية سامة تقتل 24 شخصا في وسط الهند

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لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم بعد تناول مشروبات كحولية سامة في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.

وقال مسؤول في غرفة التحكم التابعة للشرطة إنه تم تسجيل أولى الوفيات أمس الأول الثلاثاء، وإن نحو عشرة أشخاص يتلقون العلاج في مستشفيات بمنطقة مورينا.

وأفاد مفتش الشرطة بارفات سينج، بأن جميع المتضررين ينتمون إلى خمس قرى بالقرب من بلدة شهايرا الصغيرة.

وقال سينج إنه تم القبض على شخصين على صلة بالحادث ويجري البحث عن خمسة آخرين. وتم الإعلان عن مكافأة قدرها 10 آلاف روبية (137 دولارا) لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليهم.

وشكلت حكومة الولاية لجنة من ثلاثة أعضاء من كبار المسؤولين للتحقيق في الحادث.

وتخشى الإدارة المحلية ارتفاع أعداد المتضررين، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن بيع 50 زجاجة من دفعة المشروبات الكحولية السامة نفسها في المنطقة.

وتزدهر تجارة الخمور غير المشروعة في الهند لأنها أرخص بكثير من الكحولات المنتجة تجاريا.