 بيل جيتس: بعد زوال أوميكرون.. سيكون كورونا كإنفلونزا موسمية - بوابة الشروق
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بيل جيتس: بعد زوال أوميكرون.. سيكون كورونا كإنفلونزا موسمية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 7:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 7:04 ص

أكد رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس أن متحور (أوميكرون)؛ سيؤدي إلى ثروة من المناعة حتى العام المقبل على الأقل، وأن الجرعات السنوية من اللقاحات المضادة لكورونا ستكون مطلوبة لبعض الوقت.
وأضاف جيتس - ردا على تساؤلات عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه بمجرد أن يزول متحور أوميكرون من البلاد، فإن الإصابات في طريقها للانخفاض بصورة كبيرة خلال باقي العام الجاري، وبعدها يمكن علاج مرضى كورونا مثل مرضى الأنفلونزا الموسمية.
واستبعد جيتس، مؤسس شركة ميكروسوفت، أن يظهر متحور أكثر انتشارا من أوميكرون، لكنه أقر بأن فيروس "كوفيد ـ 19" نتج عنه العديد من المفاجآت على مدى الجائحة.

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