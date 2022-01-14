 عمرو محمود ياسين يكشف عن طرح حكاية واللي ما يشتري يتفرج - بوابة الشروق
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عمرو محمود ياسين يكشف عن طرح حكاية واللي ما يشتري يتفرج


نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 3:15 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 3:15 م

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن موعد طرح حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك".
ونشر عمرو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بوستر الحكاية الجديدة، وعلق قائلا: "انتظروا ثامن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الرابع، واللي مايشتريش يتفرج، من السبت للاربع عبر شبكة قنوات On ومن الاحد - للخميس MBC1".

مسلسل نصيبي وقسمتك، دراما اجتماعية مستوحاة من قصص حقيقة، عرض منه ثلاث أجزاء ويعرض حاليا الجزء الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي عرض منه 6 حكايات هم "حكاية النظارة البيضاء، غرام بانتظام، أوضة وصالة، حلوة اللقطة، وأنسى روحي وياك اعمل نفسك ميت.

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