عمرو محمود ياسين يكشف عن طرح حكاية واللي ما يشتري يتفرج

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن موعد طرح حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ونشر عمرو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بوستر الحكاية الجديدة، وعلق قائلا: "انتظروا ثامن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك في الموسم الرابع، واللي مايشتريش يتفرج، من السبت للاربع عبر شبكة قنوات On ومن الاحد - للخميس MBC1".

مسلسل نصيبي وقسمتك، دراما اجتماعية مستوحاة من قصص حقيقة، عرض منه ثلاث أجزاء ويعرض حاليا الجزء الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك، الذي عرض منه 6 حكايات هم "حكاية النظارة البيضاء، غرام بانتظام، أوضة وصالة، حلوة اللقطة، وأنسى روحي وياك اعمل نفسك ميت.