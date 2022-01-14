ضبط تشكيل عصابي مسلح بالدقهلية لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط تشكيل عصابي مسلح بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلقاس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم، وأمكن ضبط اثنين منهما بالقرب من مسكن أحدهم حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما كمية لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جراما، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو و500 جرام، وكمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 750 جراما، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وقطعتي سلاح أبيض "سنجه"، وسيارة، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.



وبمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و800 ألف جنيه .. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.