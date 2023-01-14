وزير ماليزي: لا وقف لصادرات البيض رغم النقص

قال وزير التجارة المحلية وتكاليف المعيشة الماليزي، صلاح الدين أيوب، اليوم السبت، إن الحكومة لن تفرض حظرا على تصدير البيض رغم نقصه، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.



كما خصصت الحكومة 1.8 مليار رينجت ماليزي لدعم صناعة الدجاج والبيض من فبراير العام الماضي إلى أواخر العام الماضي.



وأوضح أن الوزارة علمت الآثار المعاكسة لتطبيق حظر، كما لوحظ في الحظر الذي امتد ستة أشهر على صادرات الدجاج إلى سنغافورة، وتم رفعه في 11 أكتوبر.



وذكر صلاح الدين: "لقد تعلمنا من الدروس السابقة. وهذه المرة من واجبنا كوزارة أن نضمن وجود المعروض الكافي من البيض".



وكان الوزير أوضح مؤخرا أن انتهاء نقص البيض سيستغرق ثلاثة شهور.