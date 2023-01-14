بريطانيا تندد بالإعدام «الهمجي» لمواطن بريطاني إيراني

وصفت بريطانيا، اليوم السبت، إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بأنه عمل "همجي"، قائلة إنه لن يمر دون عقاب.



وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم، أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، بحسب وكالة رويترز.



وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران".



وأضاف "كان هذا عملا قاسيا وجبانا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".



كما كتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد".