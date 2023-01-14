إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب «التدخل» في أمنها القومي

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن وزارة الخارجية الايرانية استدعت اليوم السبت، السفير البريطاني بسبب ما وصفته بأنه "تدخل لندن في مجال الأمن القومي الإيراني".



وفي وقت سابق اليوم السبت، وصفت بريطانيا إعدام طهران للمواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بأنه "همجي" وقالت إنه لن يمر دون عقاب، وفقا لوكالة رويترز.



وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد صُدمت بسبب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، كان هذا عملا قاسيا وجبانا قام به نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه. تعازينا لأصدقاء وعائلة علي رضا".



بدوره، قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد".