حي المعادي: حملة لرفع مخلفات القمامة وإيقاف أعمال البناء المخالف جنوب القاهرة

شن الواء أحمد جودة رئيس حى المعادى، اليوم السبت، حملة نظافة بالتعاون مع رجال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وأجهزة الرصد البيئي بالحى، لرفع مخلفات القمامة بشوارع وميادين الحى، لافتا إلى تجريد الأتربة ورفعها بشارع ٨ كوبرى الزحاليق وشارع وهيب دوس.



وأشار جودة، إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة بالبوابة الخلفية لمبنى إحدى المراكز التجارية، وذلك بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية ومديري الاشغالات بالحى.



وأكد إيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم ٣٣ شارع ٢٠٠ بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والمتابعة الميدانية والإشغالات.