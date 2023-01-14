أنباء عن استقالة وزيرة الدفاع من منصبها على وقع «الخطاب المحرج»

ذكرت تقارير ألمانية، الجمعة، أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قررت التقدم ‏بالاستقالة من منصبها.‏

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن مبادرة لامبرخت بالاستقالة كانت من جانبها، وليس من مكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، وأن سبب الاستقالة غير معروف بعد.

وبحسب الصحيفة، فإنه يتم مناقشة حاليا، من الذي سيخلف كريستين لامبرخت كوزير جديد للدفاع.

ولفتت صحيفة "بيلد" أن الاستقالة الواردة من كريستين لامبرخت مسبوقة بسلسلة غير مسبوقة من الانهيارات، وكان آخرها خطاب محرج ألقته وسط احتفالات ليلة رأس السنة، وتم تصويره في شوارع برلين.