سياسي ألماني يسعى لتغيير دستوري من أجل تشديد العقوبات المتعلقة بإعانات البطالة

دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بألمانيا، إلى إجراء تغيير دستوري لأجل تشديد العقوبات فيما يتعلق بالحصول على إعانات البطالة.

وقال ينس شبان، لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا، في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "الأشخاص الذين يمكنهم العمل ويحصلون على عرض وظيفي، ولكنهم لا يقبلونه، يجب ألا يحصلوا على إعانة بعد ذلك من الأساس".

وتابع السياسي الألماني البارز أنه إذا لم يمكن حذف هذه الإعانة بشكل عام بموجب أحكام المحكمة الدستورية العليا، "فيتعين علينا تغيير الدستور".

وأوضح أن تشديد العقوبات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية في هذا الشأن يعد خطوة أولى في الاتجاه الصائب، ولكنه أشار إلى أن ذلك ليس كافيا.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر يوم الاثنين الماضي تشديد عقوبات مخطط لها فيما يتعلق بالإعانات، حيث من المقرر مستقبلا أن يتسنى لمراكز التوظيف حذف الإعانات لمدة شهرين على الأكثر بالنسبة للعاطلين عن العمل، إذا استمروا في رفض عروض التوظيف.