رئيسا الإمارات وتركيا يؤكدان تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشيخ محمد زايد عبر، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي الصديق في مقتل الجنود الأتراك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.



وأكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.