المعتقدات الشعبية وفن إدارة الوقت في نقاشات قصور الثقافة بالوادي الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة لشهر يناير 2024.

نظم قصر ثقافة الخارجة ورشة حكي بعنوان "العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية" أوضح خلالها الباحث محمد عبد الله مفهوم المعتقدات الشعبية وعلاقتها بالهوية، مشيرا إلى أنها عادات مستمدة من الماضي، وتناقلتها الأجيال فأصبحت فيما بعد عادات مستمرة في المجتمع.

وعن أشكال المعتقدات قال تتخذ أكثر من شكل منها القوانين، أو الأعراف، أو الحكايات الأدبية أو المناسبات الدينية والاجتماعية، وقد تتخذ شكل رسومات أو ألوان أو رموز.

واختتم حديثه موضحا تأثير الاتصال الثقافي والتطور التكنولوجي على معتقدات الأفراد، رغم كونها من أكثر جوانب المأثورات الشعبية ثباتا.

كما أقام القصر محاضرة بعنوان "أهمية الوقت وكيفية استغلاله" تحدث خلالها د. عمر عبد الكريم مدير منطقة الوعظ، عن قيمة الوقت في حياة الإنسان، مشيرا إلى ضرورة إدارته واستغلاه فيما يفيد.

من ناحية أخرى، قدمت إسراء جمال من إدارة التثقيف الصحي لقاء حول الاسعافات الأولية، تحدثت خلاله عن كيفية مع حالات النزيف والإغماء وإصابات الجروح.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد بإشراف ابتسام عبد المريد، أعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد لقاء بعنوان "المخدرات.. أخطار وحقائق" ناقش خلاله القذافي سليم مدير مدرسة بغداد الإعدادية التأثير السلبي للمخدرات على الشباب، وكذلك مخاطرها على المجتمع، ودور الدولة في مكافحة الإدمان.

واحتفالا بعيد الشرطة، نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس لقاء بعنوان "الشرطة بطولات وتضحيات" تحدث خلاله محمد جبريل عن دور رجال الشرطة فى حماية الأرواح وتحقيق الأمن داخل الوطن.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكي عن الموضوع ذاته تلاها ورشة تصميم لوحات فنية معبرة بمرسم الطفل.

كما شهدت مواقع الفرع مناقشة عدد من الكتب منها كتاب "أنا بنت مصر" تأليف بخيتة على السيد، ببيت ثقافة صنعاء، وناقش بيت ثقافة ناصر الثورة كتاب "انقذوا هذا الكوكب" للمؤلف صلاح الدين معاطي، بينما ناقش بيت ثقافة بلاط كتاب "سر الاختفاء العجيب" للمؤلف يعقوب الشاروني.