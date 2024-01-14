طالب آلاف الإسرائيليين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مظاهرة خرجت في تل أبيب، مساء السبت، متهمين حكومته بعدم القيام بما يلزم لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشوارع ضد نتنياهو في مدن إسرائيلية أخرى مساء اليوم، حيث تظاهر نحو ألف شخص في بلدتي حيفا وقيسارية الساحلتين.

وتأتي المظاهرة عشية مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وتأتي في أعقاب أسوأ مذبحة في تاريخ إسرائيل نفذتها "حماس" وجماعات أخرى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل حوالي 1200 شخص في المستوطنات الحدودية الإسرائيلية بالقرب من غزة، وتم اختطاف نحو 240 شخصا ونقلهم إلى داخل قطاع غزة.

وردت إسرائيل بشن غارات على قطاع غزة كما شنت هجوما بريا على القطاع.

وخلال وقف إطلاق النار في نوفمبر، تم إطلاق سراح 105 من الرهائن المحتجزين، مقابل الإفراج عن 240 سجينا فلسطينيا، بيد أن الآمال تتضاءل منذ ذلك الوقت بالنسبة لأسر الرهائن ممن لا يزالون محتجزين في غزة.

وقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني جراء العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل للقضاء على "حماس" في غزة، وفقا للسلطات الصحية التابعة لـ"حماس" في غزة.