فيرنر يقود هجوم توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 31 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويدخل توتنهام مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، أوليفر سكيب، كريستيان روميرو وديستيني أودوجي.

خط الوسط: ميكي فان دي فين، رودريجو بيتانكور وبيير إميل هوبيرج.

الهجوم: بيرنان جونسون، ريشارليسون وتيمو فيرنر.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: فراسر فورستر، إيميرسون رويال، براندون أوستن، بريان خيل سالفا تييرا، رادو دراجوسين، ياجو سانتياجو، جايمي دونلي وألفي دورينجتون.