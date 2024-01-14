صلاح ينفرد برقم تاريخي مع منتخب مصر بأمم إفريقيا بهدفه في موزمبيق

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح منتخب بلاده من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب موزمبيق، ليقوده للتعادل بشق الأنفس 2-2 في مستهل مباريات الفراعنة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأحرز صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليمنح وصيف النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بأمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، أول نقطة في مشواره بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية، كما رفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 7 أهداف خلال مسيرته بها، ليتقاسم المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبوجريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي، الهداف التاريخي لمنتخب (الفراعنة) في البطولة.

وأحرز نجم ليفربول الإنجليزي هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم إفريقيا التي أقيمت في الجابون عام 2017، كما سجل مثلهما في نسختي المسابقة عامي 2019 و2021 في مصر والكاميرون على الترتيب، ليسجل سابع أهدافه في النسخة الحالية.

كما رفع صلاح، الذي أحرز أول أهدافه بقميص منتخب مصر عام 2024، رصيده التهديفي إلى 54 هدفا 96 مباراة دولية لعبها مع منتخب الفراعنة على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلص صلاح الفارق الذي يفصله عن المهاجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفا فقط.