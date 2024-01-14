آلاف الأشخاص يتظاهرون في العاصمة الألمانية للتنديد باليمين المتطرف

تظاهر آلاف الأشخاص أمام بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين؛ للتنديد باليمين المتطرف.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، فقد تجمع "عدة آلاف" من الأشخاص المشاركين في المظاهرة بعد ظهر اليوم.

من جانبها، قدرت متحدثة باسم مجموعة "أيام جمع من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ، والتي دعت أيضا إلى تنظيم المظاهرة، عدد المشاركين بـ25 ألف شخص.

وأفادت الشرطة بعدم وقوع حوادث بعد، وكُتِب على بعض اللافتات عبارات مثل "حزب البديل ليس بديلا".

ومن المتوقع أن تكون يانينه فيسلر رئيسة حزب اليسار، من بين المشاركين في هذه المظاهرة التي تحمل شعار "الدفاع عن الديمقراطية".

وألقت ناشطة المناخ لويزه نويباور كلمة في المظاهرة.

كما تجمع آلاف الأشخاص في مدينة بوتسدام اليوم للإعراب عن الاحتجاج على اليمين، وكان من بين المشاركين في هذا التجمع المستشار أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.