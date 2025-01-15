الرئيس الفرنسي يزور لبنان يوم الجمعة المقبل

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، يوم الجمعة المقبل، في ثاني زيارة لرئيس دولة إلى بيروت منذ انتخاب جوزاف عون رئيسا للبنان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكر بيان صادر عن قصر الإليزيه، أن ماكرون سيجدد خلال الزيارة تمنياته بتشكيل حكومة قوية في أقرب وقت ممكن، قادرة على توحيد لبنان بجميع تنوعاته، من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش البلاد، وكذلك "استعادة الأمن والسيادة للبنان على كامل أراضيه بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني".

وتعكس الزيارة، وفق البيان، التزام فرنسا الدائم باستقرار لبنان ووحدته وتنميته، مضيفا أنها ستشكل، فرصة للعمل على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 26 نوفمبر الماضي، ولتجديد التزام فرنسا بهذا الهدف ضمن قوات "اليونيفيل" الأممية وفي إطار آلية مراقبة تطبيق الاتفاق.

جدير بالذكر أنه تم تكليف نواف سلام، أمس الإثنين، برئاسة الحكومة اللبنانية بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، حيث حصل سلام على 84 صوتا من أصل 128 صوتا عدد أعضاء البرلمان، يشكلون 16 كتلة برلمانية، مقابل 9 أصوات لنجيب ميقاتي، فيما لم يصوت 35 نائبا لأحد.

وكان مجلس النواب اللبناني انتخب في التاسع من الشهر الجاري، العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للبلاد بعد فترة شغور، استمرت أكثر من عامين.