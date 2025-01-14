 ترامب: قريبون جدا من إنجاز اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 10:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ترامب: قريبون جدا من إنجاز اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:06 ص

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى أصبح قريبا للغاية.

وقال ترامب، خلال حوار مع شبكة نيوزماكس الإخبارية: "نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضاف: "عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل"، وفق تعبيره.

وأوضح: "فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة".

وتأتي تصريحات ترامب بعد ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئولين أكدوا أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستيفن ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط.

وكانت مصادر عدة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك