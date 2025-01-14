ترامب: قريبون جدا من إنجاز اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى أصبح قريبا للغاية.

وقال ترامب، خلال حوار مع شبكة نيوزماكس الإخبارية: "نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضاف: "عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل"، وفق تعبيره.

وأوضح: "فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة".

وتأتي تصريحات ترامب بعد ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسئولين أكدوا أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستيفن ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط.

وكانت مصادر عدة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة حماس وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.