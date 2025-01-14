بدء عمليات تمشيط بحثا عن فلول الأسد في شمال غرب سوريا

بدأت إدارة الأمن العام في سوريا بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، عمليات تمشيط في منطقة جبلة بريف اللاذقية بشمال غرب البلاد بحثا عن فلول ميليشيات الأسد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)، اليوم الثلاثاء، عن مصدر في إدارة الأمن العام قوله إن "إدارة الأمن العام، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، تبدأان عمليات تمشيط في منطقة جبلة بحثا عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة".

وأضاف المصدر:"نهيب بأهلنا المدنيين في منطقة جبلة وما حولها التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى انتهاء عمليات التمشيط".

يشار إلى أنه منذ تولي الإدارة السورية الجديدة، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم، وتلاحق الإدارة الجديدة الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق.