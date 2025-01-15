هجمات أوكرانية ليلية تحدث أضرارا بمواقع روسيا في أنحاء مختلفة من روسيا

شنت أوكرانيا هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة وهجوما صاروخيا على موقع في أنحاء شتى من روسيا في الليلة الماضية، مما أضر بعدة مواقع صناعية.

وقال رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف، عبر قناة تليجرام اليوم الثلاثاء أن منشأتين تعرضتا لضربة بطائرات مسيرة، إحداهما في ساراتوف والأخرى في مدينة إنجلز. وأشار إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن مستودع وقود ، ظل يحترق لخمسة أيام بعد ضربة الأسبوع الماضي، تعرض لضربة مجددا.

وتقع إنجلز على بعد 600 كيلومتر من الحدود مع أوكرنيا. وعادة ما تقلع الطائرات الروسية قاذفة القنابل من القاعدة الجوية هناك لمهاجمة أوكرانيا، وتزودها مستودعات بالوقود.

كما تعرضت جمهورية تتارستان الروسية لضربات.

وقال رئيس تتارستان رستم مينيخانوف إن حريقا اندلع بعد هجوم بمسيرة، لكن لم يحدث ضرر خطير.