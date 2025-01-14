عبد المنعم في قائمة نيس أمام باستيا

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة باستيا، ضمن منافسات بطولة كأس فرنسا.

ويواجه نادي نيس فريق باستيا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أرموند سيزاري، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس فرنسا.

وشهدت قائمة نادي نيس تواجد محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، ومدافع منتخب مصر، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام استاد ريمس، في الدوري الفرنسي.

وجاءت قائمة نيس لمباراة باستيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيدي بولهندي - مارسين بولكا - ماكسيم دوبي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - علي العابدي - ملفين بارد - جوناثان كلاوس - دانتي - توم لوشيه - أنطوان ميندي.

خط الوسط: هشام بوداوي - إسياجا كامارا - ندايشيميي - بابلو روزاريو

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني - محمد علي تشو - سفيان ديوب - إيفان جيوساند - جايتان لابورد - يوسوفو موكوكو - نجوين.

يُذكر أن محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 25 عامًا كان قد انتقل لصفوف نيس الفرنسي في الصيف الماضي، وخاض مع الفريق 10 مباريات بجميع المسابقات المختلفة.