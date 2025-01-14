 المنظمة الدولية للهجرة: عنف العصابات في هايتي أدى لزيادة عدد النازحين داخليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 3:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المنظمة الدولية للهجرة: عنف العصابات في هايتي أدى لزيادة عدد النازحين داخليا

جنيف - أ ب
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 3:02 م

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن موجة النزوح داخليا في هايتي، التي ترجع بصورة كبيرة إلى عنف العصابات، تصاعدت خلال العام الماضي، ليتجاوز عدد النازحين مليون شخص، فيما يعد رقما قياسيا في هايتي.

وأوضحت المنظمة اليوم الثلاثاء أن " عنف العصابات الذي لا هوادة فيه" في العاصمة بورت او برنس، أدى لارتفاع عدد النازحين ليقترب من الضعف وانهيار الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، وتدهور انعدام الأمن الغذائي. ويشار إلى أن هايتي تعد من أفقر الدول في العالم.

وقالت الوكالة في بيان " أحدث بيانات تظهر أن مليون و41 ألف شخص، الكثير منهم نزحوا عدة مرات، يعانون في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. ويمثل الأطفال أكثر من نصف النازحين.

وأشارت المنظمة أن هذا العدد يمثل زيادة بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة بـ 315 ألف شخص في ديسمبر 2023.

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